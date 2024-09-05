В России сообщили о заходе дрона ВСУ в воздушное пространство Белоруссии

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Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) зашел в пространство Белоруссии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.