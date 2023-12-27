Лавров: Конфликт властей и армии на Украине — дело Киева и забота Запада

Ситуация на Украине стала предметом конфликта между ветвями власти и армейским командованием. Глава МИД России Сергей Лавров высказал свое мнение о происходящем, назвав ситуацию «разборками» и отказавшись комментировать ее.
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