The United States is putting another 17 million barrels of crude from the Strategic Petroleum Reserve on offer, one day after the IEA accelerated emergency stock releases as governments scramble to get more oil and fuel into a tight market.
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