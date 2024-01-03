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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко о зрителях в Брисбене: «Будь у меня такая поддержка на US Open, наверное, я бы его выиграла»

Во втором круге в Брисбене она разгромила Лючию Бронцетти – 6:3, 6:0. «Прежде всего, я очень рада вернуться в Брисбен, в Австралию.

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