Преподаватель ВШЭ Смирнов: ИИ может лишить специалистов работать по профессии

Преподаватель Школы коммуникаций факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Александр Смирнов заявил, что искусственный интеллект может лишить людей работы по ряду профессийРечь идет прежде всего о рутинной работе, около 20% опрошенных подтвердили свое опасение потерять рабочие места из-за развития ИИ.