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Царьград

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Преподаватель ВШЭ Смирнов: ИИ может лишить специалистов работать по профессии

Преподаватель ВШЭ Смирнов: ИИ может лишить специалистов работать по профессии

Преподаватель Школы коммуникаций факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Александр Смирнов заявил, что искусственный интеллект может лишить людей работы по ряду профессийРечь идет прежде всего о рутинной работе, около 20% опрошенных подтвердили свое опасение потерять рабочие места из-за развития ИИ.

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