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Легойда назвал политическим маркетингом иконы с главами ГУР и ПЦУ

Легойда назвал политическим маркетингом иконы с главами ГУР и ПЦУ

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что «‎иконы» с главами Православной церкви Украины (ПЦУ) и Главного управления разведки (ГУР) представляют собой «политический маркетинг».

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