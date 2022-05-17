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    сука ты тварь кто такой, чтобы страну целую чморить, не понимаю, раньше КГБ лучше работалоТомас Бах разоткр...
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    а может пора объявить его врагом России, пора уже этих тварей просто ликвидировать, спорт вроде вне политики был когд...Томас Бах разоткр...
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    Проститутки ссыкливые!Томас Бах разоткр...

«Смотри, как помогал «Зениту»… Орлов предложил фразу из 15 слов, которой можно проводить Дзюбу

«Смотри, как помогал «Зениту»… Орлов предложил фразу из 15 слов, которой можно проводить Дзюбу

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

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