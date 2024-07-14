Business Insider: Россия бросила вызов воздушному господству НАТО

Некоторое время назад Россия начала наращивать могущество своих ВКС и сил ПВО. Сейчас она бросила вызов доминированию Запада, и способна поставить под угрозу историческое воздушное превосходство НАТО в случае прямого конфликта.
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