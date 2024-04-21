Опасные дни для посевов на неделе с 22 по 28 апреля 2024 согласно лунному посевному календарю Алёна ЮрьеваЛунный посевной календарь становится настоящим проводником для садоводов и огородников, помогая им выбирать оптимальное время для различных работ на участке.
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