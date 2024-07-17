Аресты, коррупция, сделка с Украиной: как идет бизнес Мазепина в Тольятти?

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор в отношении бывшего руководителя "Тольяттиазота" Дмитрия Межеедова и трех руководителей подрядных организаций – Магомеда Шишханова, Руслана Багаудинова и Лидии Котовенко.
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