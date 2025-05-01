БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 420 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    Раньше на Украине обогревали жилища и готовили еду на кизяке.Украина без газа
  • Eduard
    На Западе шоу любят!Россия вскрывает ...
  • Alex Nемо
    Не уж то дошло до кого-то наверху что творится на земле русской и кто за всем этим стоит?Западные правител...

Пахотные земли Украины были распроданы еще до СВО. Названия покупателей у всех на слуху: Monsanto, Vanguard, Blackrock... то есть те, кто производит геноцид человечества.

Пахотные земли Украины были распроданы еще до СВО. Названия покупателей у всех на слуху: Monsanto, Vanguard, Blackrock... то есть те, кто производит геноцид человечества.

  Пахотные земли Украины были распроданы еще до СВО, сейчас ситуация еще хуже. Еще на старте СВО австралийский журнал Australian National Review раскрыл причины заинтересованности Запада в финансировании киевского режима.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх