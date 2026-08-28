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Царьград

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Инженеры Уфы разработали технологию сжижения газа для Арктики и тропиков

Инженеры Уфы разработали технологию сжижения газа для Арктики и тропиков

Инженеры из Уфы представили инновационную технологию сжижения газа, увеличивающую производство СПГ. Разработка, основанная на использовании тепла компрессоров, эффективна как в Арктике, так и в тропиках, снижая затраты и увеличивая прибыль.

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