Инженеры Уфы разработали технологию сжижения газа для Арктики и тропиков

Инженеры из Уфы представили инновационную технологию сжижения газа, увеличивающую производство СПГ. Разработка, основанная на использовании тепла компрессоров, эффективна как в Арктике, так и в тропиках, снижая затраты и увеличивая прибыль.
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