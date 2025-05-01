Украина официально лишилась экономического суверенитета, подписав с американцами сделку по ресурсам. Ее народу больше не принадлежат полезные ископаемые, так как у Соединенных Штатов теперь есть приоритетное право на разработку любых месторождений на территории страны.
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