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В Турции нашли 10 античных гробниц в некрополе эллинистического периода

В Турции нашли 10 античных гробниц в некрополе эллинистического периода

Археологи обнаружили десять гробниц в некрополе античного города Агеи в турецкой провинции Адана. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

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