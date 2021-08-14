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Gazeta Wyborcza: зима заставит Европу ускорить одобрение запуска Северного потока — 2

Gazeta Wyborcza: зима заставит Европу ускорить одобрение запуска Северного потока — 2

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Россия якобы пытается "вызвать дефицит газа" в европейских странах, чтобы добиться открытия газопровода "Северный поток — 2", утверждает в статье для польского издания Gazeta Wyborcza журналист Вацлав Радзивинович.

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