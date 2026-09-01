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Военное обозрение

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Администрация Трампа выделит $4 млн на поддержку правых СМИ в Европе

Администрация Трампа выделит $4 млн на поддержку правых СМИ в Европе

В ближайшие два года в Европе пройдёт серия выборов, Белый дом намерен оказывать поддержку консервативным силам.

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