Набиуллина: для экономического роста РФ нужно больше производительности

Российская экономика почти полностью задействовала имеющиеся трудовые и производственные мощности, о чем свидетельствует уровень безработицы в 3% и ниже в некоторых регионах, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
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