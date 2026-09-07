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Украина усилит НАТО и заменит "способности" США - Гетьманчук

Украина усилит НАТО и заменит "способности" США - Гетьманчук

ВСУ в НАТО смогут заменить армию США в некоторых направлениях деятельности и путь постсоветской республики в этот военно-политический блок не закрыт.

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