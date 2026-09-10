Почему в «Дитя человеческом» люди перестали рожать: разбор скрытых смыслов фильма

Когда я впервые посмотрел «Дитя человеческое», меня не отпускало странное ощущение: вроде бы передо мной фантастика о глобальной катастрофе, но катастрофа эта не взрывается на экране, не сопровождается паникой и не выглядит как конец света из голливудских блокбастеров.
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