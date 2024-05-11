Власти ЯНАО рассказали о новшествах на фестивале сельского туризма «КедрФест»

Программа «КедрФеста», который пройдет в Шурышкарском районе с 20 по 25 августа, будет расширена. В 2024 году из события районного масштаба фестиваль сельского туризма превратится в крупный региональный турпроект, рассказали в пресс-службе губернатора ЯНАО.