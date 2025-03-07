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Мода и Шоу-бизнес

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  • Grandad
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Дизайнер Виктория Бекхэм появилась на публике в водолазе без белья

Дизайнер Виктория Бекхэм появилась на публике в водолазе без белья

Дизайнер Виктория Бекхэм появилась на публике в водолазе без белья. Об этом сообщает Dailу Mail. 50-летняя Виктория Бекхэм вышла на публику в светло-коричневых брюках со стрелками, облегающей водолазе и джемпере поверх него.

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