Дизайнер Виктория Бекхэм появилась на публике в водолазе без белья. Об этом сообщает Dailу Mail. 50-летняя Виктория Бекхэм вышла на публику в светло-коричневых брюках со стрелками, облегающей водолазе и джемпере поверх него.