Губерниев обратился к Андреевой и Шнайдер перед финалом Олимпиады

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале обратился к российским теннисисткам - 17-летней Мирре Андреевой и 20-летней Диане Шнайдер, которые сразятся за золото летних Олимпийских игр - 2024 в парном разряде.