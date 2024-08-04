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Губерниев обратился к Андреевой и Шнайдер перед финалом Олимпиады

Губерниев обратился к Андреевой и Шнайдер перед финалом Олимпиады

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале обратился к российским теннисисткам - 17-летней Мирре Андреевой и 20-летней Диане Шнайдер, которые сразятся за золото летних Олимпийских игр - 2024 в парном разряде.

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