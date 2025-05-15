Польский кандидат сдал «неучтенную» квартиру на благотворительность

Свою вторую квартиру, которая «всплыла» в ходе предвыборной гонки как незадекларированная, передал в «Христианское благотворительное общество» в Гдыне кандидат от партии «Право и Справедливость» Кароль Навроцкий, 15 мая сообщает wGospodarce.