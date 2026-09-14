Инфекционист Викулов: иммунитет после прививки формируется минимум две недели

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что начало осени подходит для вакцинации от гриппа, поскольку на формирование иммунитета после прививки требуется минимум две недели.
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