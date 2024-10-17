Харрис отказалась поддерживать президентский курс Байдена

Член Демократической партии, кандидат на высший государственный пост, вице-президент США Камала Харрис в интервью телеканалу Fox News заявила, что в случае победы на выборах в ноябре не станет продолжать президентский курс Джо Байдена.
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