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Полина Диброва намекнула на свадьбу с Товстиком, взяв его фамилию

Полина Диброва намекнула на свадьбу с Товстиком, взяв его фамилию

Бывшая жена Дмитрия Диброва Полина сменила фамилию в закрытом профиле соцсети на Товстик. Это сразу стало поводом для предположений о возможной тайной свадьбе с миллионером Романом Товстиком, пишет KP.

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