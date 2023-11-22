В Самаре главам двух районов увеличили оклады

Прибавку с 1 декабря 2023 года начнут получать руководители Куйбышевского и Промышленного районов.По информации, опубликованной на официальном сайте мэрии, советы депутатов, представляющих Куйбышевский и Промышленный районы, приняли решение о корректировке ежемесячных выплат для глав администрации.
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