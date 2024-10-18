Новый кроссовер Geely Cowboy: первые официальные фотографии и подробности

Марка анонсировала появление модели с необычным для китайского автомобиля именем, однако это не полноценная новинка, а лишь переиначенный Icon с оффроудным оборудованием — дополнительными боксами, светотехникой на крыше и специальными ручками на капоте.
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