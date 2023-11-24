Россиянам объяснили, каких ошибок в резюме нужно избегать

МОСКВА, 24 ноября, ФедералПресс. И. о. заведующего кафедрой психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Вадим Киселев перечислил основные ошибки при составлении резюме.
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