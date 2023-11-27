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Случай под Артемовском

Случай под Артемовском

Сильное видео от Дмитрия Зименкина. Наши бойцы вытаскивают с поля боя на Артемовском направлении раненого ВСУшника: https://colonelcassad.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
укро нацики  бросают своих раненых и убитых !наши военные своих не мёртвы не живых не бросают ! а это всушник  был лежачим и беспомощным  лежачих не бьют !
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11 час.
Надежда Левченко
Русские кормят голодных, обогревают замерзших, лечат заболевших, спасают умирающих и утопающих. НО... Пи@@ят ох@@вших!!!
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7 час.

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