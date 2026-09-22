Калиматов завершил капитальный ремонт Национальной библиотеки в Сунже

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил о завершении капитального ремонта Национальной библиотеки в Сунже.
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