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За рулем

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Южная Корея резко нарастила поставки машин в Россию

Южная Корея резко нарастила поставки машин в Россию

В июне 2026-го Южная Корея отгрузила в Россию легковых автомобилей на 61,1 млн долларов. Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на корейскую торговую статистику, это наивысший показатель с начала прошлого года.

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