НАТО планирует поставку 30 000 БПЛА Киеву для ударов по приграничным регионам России Ирэн ОрлонскаяВеликобритания совместно с союзниками из НАТО предоставит Украине 30 тысяч беспилотных летательных аппаратов.
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