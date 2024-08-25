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Новые подробности в деле с ограблением Ларисы Долиной

Новые подробности в деле с ограблением Ларисы Долиной

Телефонные мошенники подобрались к певице Ларисе Долиной, используя имя декана факультета музыкального эстрадного искусства Московского государственного института культуры, где она также преподает.

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Комментарии
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Федор Родников
Что старушка ещё не успокоилась,одной афёры мало?
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15 час.
Лариса Поплавская
Наши артисты считают, что они заслуженно зарабатывают. А я думаю, что не заслуженно обворовывают народ. Библия говорит, что талант дан Богом даром, но вот используют его по заоблачным ценам. Потому все чаще эти &quot;бедные труженики&quot; и становятся жертвой обмана,  бойней между наследниками итд
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14 час.
Ингерман Ланская
не ходи на концерт - не будешь &quot;обворованным&quot; .....лох потому и лох, что полагает что его кинули, но не понимает где....
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4 час.

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