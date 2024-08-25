Новые подробности в деле с ограблением Ларисы Долиной

Лариса Поплавская

Наши артисты считают, что они заслуженно зарабатывают. А я думаю, что не заслуженно обворовывают народ. Библия говорит, что талант дан Богом даром, но вот используют его по заоблачным ценам. Потому все чаще эти "бедные труженики" и становятся жертвой обмана, бойней между наследниками итд