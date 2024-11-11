РФ представит ОБСЕ новые доказательства преступлений ВСУ в Донбассе

13 ноября Россия представит показания двух беженцев, выживших после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины в Часовом Яре, сообщают «Известия» со ссылкой на исполняющую обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлию Жданову.