Политика как он...
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Политика как она есть

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РФ представит ОБСЕ новые доказательства преступлений ВСУ в Донбассе

РФ представит ОБСЕ новые доказательства преступлений ВСУ в Донбассе

13 ноября Россия представит показания двух беженцев, выживших после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины в Часовом Яре, сообщают «Известия» со ссылкой на исполняющую обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлию Жданову.

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