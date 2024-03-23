Хоккеист "Каролины" Кузнецов: приятно вернуться в "Вашингтон" и играть в хоккей

Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Евгений Кузнецов поделился эмоциями от своего возвращения на арену "Вашингтона" после своего обмена из "Кэпиталз" в начале марта 2024 года, передает The Hockey News.
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