Успешный бизнес на повторении пройденного

Как-то в начале нулевых пригласили нас с мужем в гости знакомые — купили они дом типа "дача", хотели похвалиться и отпраздновать — тем более, что планировали в нем на какое-то время осесть — пока многоэтапный квартирный вопрос в Москве разрешали.