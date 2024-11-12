Успешный бизнес на повторении пройденного

Как-то в начале нулевых пригласили нас с мужем в гости знакомые — купили они дом типа "дача", хотели похвалиться и отпраздновать — тем более, что планировали в нем на какое-то время осесть — пока многоэтапный квартирный вопрос в Москве разрешали.
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