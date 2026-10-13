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Царьград

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Депутат от КПРФ Афонин ответил на призыв Киева ударить по мавзолею Ленина

Депутат от КПРФ Афонин ответил на призыв Киева ударить по мавзолею Ленина

Призыв ударить по мавзолею Ленина показывает фашизм Киева, заявил депутат Афонин.Призыв депутата Верховной Рады Александра Федиенко ударить баллистической ракетой по мавзолею Ленина вызвал резкую реакцию в России.

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