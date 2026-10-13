Призыв ударить по мавзолею Ленина показывает фашизм Киева, заявил депутат Афонин.Призыв депутата Верховной Рады Александра Федиенко ударить баллистической ракетой по мавзолею Ленина вызвал резкую реакцию в России.
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