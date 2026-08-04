В Малоярославце запустили производство металлических опор за 550 млн рублей

В Малоярославце открыли новый производственный комплекс компании "IEK GROUP". На предприятии будут выпускать металлические опоры и мачты для дорожного, городского и инфраструктурного освещения, а также объектов связи и энергетики.
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