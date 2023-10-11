Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Толик, а ты куда собрался?!": Среди наших "израильтян" самым испуганным оказался Чубайс. Экс-глава Роснано летит в Россию.

"Толик, а ты куда собрался?!": Среди наших "израильтян" самым испуганным оказался Чубайс. Экс-глава Роснано летит в Россию.

Интересная жизнь с Vera Star Когда в Израиле началась самая большая заваруха за последние 50 лет, у представителей российского бомонда, вспомнивших в прошлом году о своих еврейских корнях, сразу же нашлась куча разных дел за пределами Земли Обетованной и они буквально штурмом взяли аэропорт "Бен-Гурион".

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Комментарии
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Александр Рожков
Правильно Толик! Саабражает Толян! Где, у таких как он, такая крыша, как в России? Нигде нет такой крыши.
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21 час.

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