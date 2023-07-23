ВСЛЕД ЗА ЕВРОПОЙ УНИЧТОЖАТ США: СИЛЫ, ОТ КОТОРЫХ НЕ СПРЯТАТЬСЯ ДАЖЕ В АМЕРИКЕ

Александр Иноземцев

...слова командира доблестного батальона "Восток" Александра Ходаковского: "Прочитал в Сети призыв научиться ненавидеть их так, как они ненавидят нас. Да, ненависть – это хороший временный стимулятор. Но если в нас недостаточно убеждённости в собственной правоте, веры в себя, настоящих мотиваций, ненависть ненадолго поддержит "горение". Им приходится всё время делать инъекции ненависти. Потому что дом их построен на песке, и за ними нет ни Божеской, ни исторической правды. Я убеждён, что если мы научимся ненавидеть так, как они, мы проиграем, даже победив на поле боя. Научите общество их ненавидеть – и вы погубите всё, за что отдано столько жизней. Лучше научитесь сами понимать, что это за война, и научите этому пониманию других. Этого хватит". __________ ПОДУМАЙТЕ над этими словами __________