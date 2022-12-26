Новая реформа в России: Коммуналку предложили считать иначе

Выяснилось, что цены на ЖКУ в нашей стране предлагают повышать с учетом платёжеспособности граждан.Общественный совет при Министерстве строительства России выступил с предложением повышать тарифы на коммуналку с учётом платёжеспособности населения.
Выяснилось, что цены на ЖКУ в нашей стране предлагают повышать с учетом платёжеспособности граждан.Общественный совет при Министерстве строительства России выступил с предложением повышать тарифы на коммуналку с учётом платёжеспособности населения.
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