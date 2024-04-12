eLife: испарение влаги из глины помогает термитам возводить сложные структуры

Международная группа ученых из Великобритании, Франции и Италии выяснила, каким образом термитам удается строить огромные сооружения с продуманной вентиляцией и галереями, координируя работу миллионов насекомых.
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