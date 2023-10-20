Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Виктор Неизвестно
    да конечно команду собрать 20 лет мало надо 2000. тогда бы он навел порядок а так кругом проклятые либералы они ему м...Погоня на скорост...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
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  • Виктор Неизвестно
    все по плану все идет по плану. не кто вам не врет а честно говоритПогоня на скорост...

Моральный камертон

Моральный камертон

Давно так не смеялся. И вы сейчас поймёте, почему.«Financial Times» цитирует десятки западных чиновников и дипломатов, которые жалуются, что «поддержка Израиля со стороны Запада «отравила усилия» по перетягиванию стран «глобального Юга» на сторону Украины».

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