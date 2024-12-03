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МОК сделал заявление о допуске россиян к турнирам

МОК сделал заявление о допуске россиян к турнирам

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сделал заявление о допуске российских спортсменов.

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Комментарии
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Александр Рожков
А аткуда гниет рыба, ни хто ни знает?
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12 час.
владимир рябченко
&quot;международные спортивные федерации являются независимыми организациями&quot; ... последний анекдот от МОК?
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8 час.
CM
C Major
кончится и их время когда-то,сами будут напрашиваться присоединиться к соревнованиям,которые мы организовываем,и виноваты в этом развале не мы...
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3 час.

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