Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сделал заявление о допуске российских спортсменов.
МОК сделал заявление о допуске россиян к турнирам
Комментарии
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Александр Рожков
А аткуда гниет рыба, ни хто ни знает?
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12 час.
владимир рябченко
"международные спортивные федерации являются независимыми организациями" ... последний анекдот от МОК?
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8 час.
CM
C Major
кончится и их время когда-то,сами будут напрашиваться присоединиться к соревнованиям,которые мы организовываем,и виноваты в этом развале не мы...
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3 час.
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