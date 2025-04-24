Не выбрасывайте эти вещи: какой забытый хлам с дачи может принести вам деньги

На вашей даче могут быть ценные вещи: что продать и сколько можно заработать.В период майских каникул многие люди отправляются на свои загородные участки, чтобы подготовить их к началу сезона и заняться посадкой растений.
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