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Закон, порядок, государство

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В Ульяновске автоледи поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь на дороге

В региональную Госавтоинспекцию продолжают поступать сообщения с благодарностью в адрес сотрудников ДПС, добросовестно и профессионально исполняющих свои служебные обязанности.

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