Федеральное агентство новостей №1

6 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Бандерофашизм должен быть уничтожен!....Почему начинают н...
  • Леонтий Букштейн
    Никита, уроженец Украины, по обычной для людей этой страны жажде власти натворил немало бед СССР, и его "заслуги" еще...Политолог Багдаса...
  • Леонтий Букштейн
    Мельник, опозорившийся "дипломат",  все еще тявкает? Это великое достижение дипломатии Украины позволяло себе оскорбл...Die Welt: Украина...

Сопредседатель СДПГ Клингбайль: Германия не отправит танки на Украину в одностороннем порядке

Сопредседатель СДПГ Клингбайль: Германия не отправит танки на Украину в одностороннем порядке

Односторонние шаги в рамках поставок вооружения из Германии на Украину неприемлемы. В этом вопросе Берлин руководствуется коллективным решением стран Запада, заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх