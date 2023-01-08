Сопредседатель СДПГ Клингбайль: Германия не отправит танки на Украину в одностороннем порядке

Односторонние шаги в рамках поставок вооружения из Германии на Украину неприемлемы. В этом вопросе Берлин руководствуется коллективным решением стран Запада, заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль.