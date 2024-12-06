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«Наиболее совершенное минное поле»: Чехия закупает противотанковую систему SENTRY

«Наиболее совершенное минное поле»: Чехия закупает противотанковую систему SENTRY

Чешская оружейная компания STV GROUP заключила с Минобороны страны рамочное соглашение, предусматривающее поставку «комплексной системы интеллектуальных противотанковых мин» SENTRY (в том числе собственно мин в количестве не менее 10 тыс.

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