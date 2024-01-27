Павлов день 28 января: традиции и обряды, что нельзя делать Людмила АрхангельскаяПразднование Павлова дня, отмечаемого 28 января, сопровождается древними представлениями, которые предки называли колдовскими.
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